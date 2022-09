8º leilão de gado em prol da Santa Casa será em setembro

Evento será no dia 18, em formato presencial, no Sindicato Rural, a partir das 11h

Anote na agenda: 18 de setembro é o dia de fazer o bem e celebrar a união. A comissão de voluntários está preparando a oitava edição do leilão de gado em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região Noroeste paulista em média e alta complexidades.

O evento é tradicional na cidade, por ser uma verdadeira festa da solidariedade. Tudo graças às doações de produtores, pecuaristas e público em geral que não medem esforços para contribuir com o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Reuniões já foram realizadas para planejamento das atividades e execução do cronograma. “Agradecemos toda a dedicação e empenho dos voluntários, que se envolvem com a causa meses antes do leilão. São aproximadamente 100 pessoas abnegadas, que têm em seu DNA generosidade, empatia e amor pela nossa Instituição. Sem eles, não seria possível promover um evento neste patamar”, enalteceu o diretor Marcos Garcia.

O também diretor Adauto Mariola frisou a importância da iniciativa. “Faz parte do calendário da cidade e atrai um público significativo, que passa algumas horas conosco seja arrematando os lotes ou almoçando com sua família. De qualquer forma, salvam vidas e trazem receita para o nosso Hospital, que atende, em sua maioria, pacientes do SUS”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, enfatizou os resultados. “No ano passado, atingimos o recorde de arrecadação. A sétima edição do leilão, juntamente com a campanha Meu Fuscão Verde, destinou R$450.540 mil para a nossa Instituição, recursos utilizados para sanar o déficit da tabela que financia o Sistema Único de Saúde. Foi um valor considerável e que realmente proporcionou a manutenção de nossa assistência com qualidade e humanização”, disse.

A comissão de voluntários conta com o apoio de todos para o leilão. Interessados em colaborar podem entrar em contato com o Rosemir Lopes, da Captação de Recursos do Hospital pelo telefone 17 99779-9928. “Qualquer doação é bem-vinda, seja de alimentos, de objetos e animais. Tudo em prol da nossa Santa Casa”, concluiu Rosemir (Milão).