7º Leilão de Parisi em prol da Santa Casa será em julho

No próximo dia 14 de julho, o Salão Paroquial de Parisi será o palco da sétima edição do Leilão de Parisi, um evento beneficente organizado pela equipe “Ajudar Só Faz Bem”. A partir das 11h30, a comunidade está convidada a participar de um dia especial, repleto de solidariedade e oportunidades de arrematar diversos lotes.

O leilão tem como objetivo arrecadar fundos para a Santa Casa de Votuporanga, Hospital que presta serviços essenciais a pacientes de mais de 50 cidades da região. Toda a renda obtida será destinada para a Instituição, contribuindo para a manutenção e melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população.

A equipe “Ajudar Só Faz Bem” está preparando o evento com muito carinho, disponibilizando vários lotes para arremates. Além do leilão, a programação inclui a participação especial do DJ Eventos, garantindo entretenimento e música para todos os presentes.

Os participantes também poderão desfrutar de um almoço delicioso, que promete dar água na boca. No cardápio, kafta, carne, vinagrete e porções de mandioca. Uma combinação perfeita para reunir amigos e familiares em um ambiente acolhedor e solidário.

Também terá opção de leitoa frita em pedaços, que será leiloada no evento.

Importância do Evento

O Leilão de Parisi é mais do que uma oportunidade de adquirir produtos e se divertir; é um ato de solidariedade e apoio à Santa Casa de Votuporanga. O hospital é uma referência na região, oferecendo atendimento médico-hospitalar de alta qualidade. A participação da comunidade é fundamental para garantir que a instituição continue a prestar seus valiosos serviços.

Convidamos todos a participar deste importante evento beneficente. Mais informações podem ser obtidas diretamente com os organizadores. Sua presença e contribuição são essenciais para o sucesso do leilão e para o fortalecimento da Santa Casa de Votuporanga.

Serviço

Data: 14 de julho

14 de julho Hora: A partir das 11h30

A partir das 11h30 Local: Salão Paroquial – Praça Nossa Senhora

Contamos com o apoio da população de Parisi e de toda a região. Doar faz bem e juntos podemos fazer a diferença!