Equipes apreenderam 21 carretéis de linha chilena no evento realizado em um campo.

O evento era realizado em um campo do bairro Jardim Universo e, após acionadas, equipes de fiscais, policiais militares e guardas municipais foram ao local.

Quando viram as viaturas, muitos participantes fugiram. Contudo, um jovem de 22 anos foi identificado como organizador e autuado por descumprir as normas que proíbem qualquer evento com aglomeração na pandemia.