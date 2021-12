6ª feira: comércio de Votuporanga iniciará horário especial de fim de ano

As ruas da cidade já estão enfeitadas, numa iniciativa da Prefeitura, e a partir desta sexta-feira receberão o Papai Noel da ACV.

Para oferecer maior oportunidade de compra aos consumidores neste final de ano e movimentar a economia local, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV informa que as lojas da cidade passam a abrir em horário especial nesta sexta-feira (10/12), até às 22h. Marcando o momento, no mesmo dia, o prefeito Jorge Seba entregará as chaves para o Papai Noel da ACV, às 18h, em breve cerimônia na Praça Cívica da Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado”.

O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas, até o dia 23 de dezembro. Nos sábados, de 11 e 18 de dezembro, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, mas estarão fechadas nos feriados dos sábados de 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Papai Noel

As ruas da cidade já estão enfeitadas, numa iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, e a partir desta sexta-feira receberão o Papai Noel da ACV. “Famílias daqui e da nossa região estão convidadas a comprarem em nosso comércio e se encantar com a decoração e a presença do Bom Velhinho. É um momento de esperança e otimismo com a retomada. Desejamos muito sucesso nas vendas a todo o setor”, destaca o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Sorteio de Prêmios

As lojas associadas de Votuporanga estão entregando os cupons da campanha “Natal para todos”, que premiará consumidores com um carro 0km modelo Fiat Mobi completo e ainda seis vales-compras no valor de R$ 500,00 e outros 12 vales-compras no valor de R$ 300,00. Os comerciários que realizarem a venda aos sorteados ganharão vales-compras de R$ 150,00. Os cupons serão entregues até 31 de dezembro. Nesse período, os sorteios irão acontecer em diversas datas e transmitidos pelas redes sociais da ACV: dias 10, 17 e 4 de janeiro, sempre às 9h. Um primeiro já foi realizado no último dia 3. Para entregar os cupons aos clientes, as lojas precisam ser associadas ACV. Basta ligar para 17.34264044 e pedir o cadastro.