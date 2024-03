Homem furta igreja, tenta se passar por irmão e acaba preso em Votuporanga

Um caso inusitado de furto e falsa identidade foi registrado em Votuporanga. Um homem de 34 anos, já conhecido pela polícia por crimes contra o patrimônio, furtou objetos de uma igreja local e, durante a abordagem policial, tentou se passar pelo próprio irmão.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar avistou o homem em atitude suspeita, carregando objetos valiosos nas proximidades de uma igreja.

Ao ser abordado, o homem forneceu a identidade de seu irmão, em uma tentativa frustrada de escapar da acusação.

No entanto, com o apoio da equipe policial de Valentim Gentil e a documentação em mãos, os agentes conseguiram confirmar sua verdadeira identidade.

A investigação os levou até a igreja situada a apenas 200 metros do local da abordagem, onde as vítimas reconheceram prontamente os objetos furtados, incluindo equipamentos musicais, microfones e outros itens de valor.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. A autoridade de plantão ratificou sua detenção por furto e falsidade ideológica, mantendo-o à disposição da Justiça.

Este caso reforça a importância da atuação policial e da colaboração entre as forças de segurança na resolução de crimes contra o patrimônio, mesmo quando os criminosos tentam ludibriar as autoridades com táticas ardilosas.

