21ª Semana da Música: programação chega ao fim neste domingo no auditório externo Parque da Cultura

Evento foi marcado por inúmeras apresentações musicais em diversos locais e também por homenagens.

A edição da 21ª Semana da Música, realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, chega ao fim neste domingo (28/11) no auditório externo do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” e, desde seu início, foi marcada por inúmeras apresentações musicais dos mais variados estilos em diversos locais e também homenagens, como a que ocorreu na Câmara Municipal a integrantes da Banda Zequinha de Abreu que faleceram durante a pandemia e que, por muitos anos, colaboraram durante suas apresentações. Na noite da última quinta-feira (25/11), houve a primeira apresentação da corporação musical no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, após retomada dos espetáculos artísticos.

A agenda com as últimas atrações que ocorrerão neste final de semana, tem início nesta sexta-feira (26/11) às 20h no Centro de Convenções com a dupla Luckas e Thiago, de modo híbrido, interpretando canções no show musical “Memórias”.

Programação

27/11 (sábado): com exibições on-line a partir das 13h, Ademir Valdambrini apresenta o projeto musical “Fusion Duo”; às 14h, o baterista e percussionista André Waiteman traz o “Batteria Dell’Orchestra”; dividido em dois momentos e presencialmente, das 13h30 às 15h e depois entre 15h15 e 17h, o auditório externo do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” vai ser palco da “Oficina de Percussão” com Daniel Rodrigues, da Escola Municipal de Artes para finalizar, com início às 20h e de modo híbrido, haverá o “Concerto Napoletano”, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

28/11 (domingo): de modo on-line, os shows “Thalia Munhoz: Live Histórias”, com a cantora que dá nome à apresentação e “Só Modão”, com Dulcídio Alves, poderão ser conferidos nas redes socias da Prefeitura às 13h e 14h, respectivamente; a partir das 15h e também on-line, Ademir Valdambrini apresenta o workshop “Síntese para todos, construindo um timbre”; de modo presencial haverá duas atrações no auditório externo, sendo “Jane Ribeiro canta os mulheres da MPB” às 18h e “Cleber Canta Tim Maia”, às 18h40.