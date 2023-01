2023 inicia com oportunidade de capacitação profissional gratuita

Parceria entre Prefeitura e Senac oferece quatro cursos; inscrições apenas nos dias 5 e 6 de janeiro

Mantendo a tradição de promessas e conquistas para o ano novo, na próxima quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de janeiro, é a oportunidade para dar início e se preparar para o mercado de trabalho, através de quatro cursos gratuitos ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga em parceria com o Senac. Entre as capacitações disponíveis, interessados podem se inscrever para Costureiro, Cuidador de Idoso, Educador Social ou Manicure e Pedicure.

Além do RG e CPF originais, é necessário comprovante de escolaridade ou outro documento oficial de identificação com foto e que também possua os números do RG e CPF. As inscrições serão realizadas apenas nos dois dias mencionados, das 13h às 20h, na unidade do Senac, localizada na rua Guaporé, nº 3.221 (Nova Boa Vista) e para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3426-6708.

Costureiro

O curso de Costureiro ensinará o aluno como cortar, montar, costurar e fazer acabamentos em tecido plano, produzindo peças do vestuário. O aluno deve estar, pelo menos, cursando o ensino fundamental 2 e ser maior de 16 anos. O curso terá início no dia 16 de janeiro com previsão de término em 25 de abril. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h.

Educador Social

O curso de Educador Social ensinará a planejar e realizar atividades e ações voltadas para atenção, proteção e desenvolvimento de pessoas e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social. O aluno deve ter concluído o ensino médio e ser maior de 18 anos. O curso terá início no dia 17 de janeiro com previsão de término em 27 de abril. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Cuidador de Idoso

O curso de Cuidador de Idoso ensinará a cuidar de pessoas idosas, auxiliando a família e a equipe multiprofissional a zelar pela saúde e bem-estar, além de ajudar em tarefas rotineiras e a ocupar o tempo livre com atividades prazerosas. O aluno deve ter concluído o ensino fundamental 2 e ser maior de 18 anos. O curso terá início no dia 17 de janeiro com previsão de término em 27 de abril. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Manicure e Pedicure

O curso de Manicure e Pedicure ensinará como fazer as unhas das mãos e dos pés, usar técnicas para retirar cutículas, aplicar esmalte, decorar unhas, planejar sua carreira e precificar seu trabalho. O aluno deve ter concluído o ensino fundamental 2 e ser maior de 18 anos. O curso terá início no dia 23 de janeiro com previsão de término em 19 de abril. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30.