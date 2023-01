Jiu-Jitsu: irmãos Oliveira brilham no Rio Summer International

“Pé” e “Bizuca” faturaram quatro medalhas de ouro, uma prata e uma de bronze no Rio Summer International 2023, disputado no último final de semana no RJ.

Os irmãos Oliveira, de Votuporanga/SP, Matheus que é conhecido como ‘Bizuca’, e Raphael, ou simplesmente, ‘Pé’, iniciaram 2023 participando e representando Votuporanga/SP em grande estilo, no último final de semana, 14 e 15 de janeiro, na Arena Coronel Wenceslau Malta, no Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro.

Para começar o ano mantendo a tradição vencedora, Raphael ‘passou o carro’ nos concorrentes e faturou três ouros: Campeão na Categoria Pesadíssimo – Faixa Marrom; Campeão na Categoria Absoluto – Faixa Marrom; e Campeão na Categoria Pesadíssimo No-gi – Faixa Marrom.

Matheus não deixou por menos e conquistou um ouro, uma prata e um bronze: Campeão na Categoria Pesadíssimo No-gi – Faixa Preta; Vice-campeão na Categoria Pesadíssimo – Faixa Preta; e 3º Lugar na Categoria Absoluto – Faixa Preta.

Ao Diário de Votuporanga, ‘Bizuca’ comentou o início da temporada: “Começamos o ano bem, se Deus quiser vamos trazer muitos títulos para a nossa cidade. Queremos agradecer a todos que vem nos ajudando, principalmente ao secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari e a Prefeitura de Votuporanga que acreditam no nosso trabalho.”

De volta a cidade das ‘brisas suaves’, os irmãos Oliveira se preparam para o próximo desafio, o Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu, nos dias 4 e 5 de fevereiro, no Centro Arena Multiuso de São José, em São José/SC.

Diário de Votuporanga