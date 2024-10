URGENTE! STJ dá decisão favorável e Katia Morita assumirá a prefeitura de Auriflama

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) concedeu na noite desta segunda-feira, dia 28, uma decisão favorável para a atual prefeita de Auriflama, Katia Morita (MDB).

A decisão, emitida pelo ministro Sérgio Kukina da Primeira Turma do STJ, garante a vitória de Katia Morita nas urnas durante as eleições realizadas no dia 06 de outubro deste ano.

Na oportunidade, a candidata obteve 5.039 votos, representando 58,08% da vontade dos eleitores auriflamenses. No teor da decisão, o ministro ressalta que deve prevalecer a vontade popular.

Em nota, a equipe da campanha informou que com base nessa decisão do STJ, nos próximos dias, a Justiça Eleitoral declarará Katia Morita eleita.

Segundo o STJ, a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), que havia condenado a prefeita e seu esposo Luiz Antônio Pereira de Carvalho, fica suspensa até o julgamento final dos recursos nas esferas judiciais, pois não foi assegurado o direito de se defender no processo de improbidade administrativa que tramitou na comarca de Buritama-SP.

Relembre

A atual prefeita foi a vencedora das eleições realizadas no domingo, dia 6 de outubro. Ao lado de Ismael, como candidato a vice-prefeito, ela obteve 50,08% dos votos derrotando o candidato Vagner de Angelis (Republicanos), que somou 40,26% dos votos. O candidato Orival Mereti, do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), recebeu apenas 144 votos, o que representou 1,66% do eleitorado auriflamense.

Maioria na Câmara

Reeleita com 5.039 votos, Katia Morita deve governar os próximos quatro anos com a maioria de vereadores na Câmara Municipal, o que, segundo ela, é uma grande conquista. “Durante a campanha [eleitoral] explicamos para a população sobre a importância de governar tendo o apoio dos vereadores e, graças a Deus, nossos moradores entenderam essa necessidade”, declarou.

A base da prefeita, que nos últimos anos foi a minoria no Legislativo Municipal, agora conta com Davi, do MDB e reeleito para o terceiro mandato com 518 votos; Marquinhos, do Podemos e reeleito para o terceiro mandato com 324 votos; Chico Oliva, do PSB eleito para o sexto mandato com 297 votos; Mário Barbosa, do MDB, e Vanderley Teixeira, do Podemos, ambos para o primeiro mandato.

“Quero reafirmar ainda o compromisso de realizar um novo mandato dialogando com os demais vereadores, pois eles foram escolhidos para representar a população”, afirmou a prefeita, mencionando ainda a importante participação dos vereadores eleitos Bruno Brambila (PL), Júnior Dila (PL), Renato Marinho (PSD) e Gabriel Federice (UNIÃO), que ainda depende de decisão judicial para confirmar seu deferimento.