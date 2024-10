Ricardo Nunes é reeleito prefeito de São Paulo em segundo turno

Candidato foi reeleito com mais de 1.359.990 votos, representando cerca de 60% dos votos válidos.

O candidato Ricardo Nunes (MDB) foi matematicamente reeleito prefeito de São Paulo neste domingo, 27, após vencer o segundo turno das eleições municipais. Ele obteve mais de 1.359.990 votos, representando cerca de 60% dos votos válidos. Seu oponente, Guilherme Boulos (PSOL), recebeu até o momento 910.218 votos, correspondendo cerca de 40% do total.

Nunes contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ter ao seu lado o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele compõe uma coligação com 12 partidos, incluindo sua própria sigla, PL, PSD, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza, Avante e União Brasil. O plano de governo do novo prefeito foca na continuidade e ampliação de políticas públicas já adotadas pela atual gestão, destacando os resultados alcançados durante seu tempo à frente da Prefeitura.

Na área da saúde, Nunes propõe dar seguimento à expansão da rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS), investir na modernização e ampliação dos hospitais municipais e aumentar a disponibilidade de especialidades médicas nas unidades de saúde. Nos próximos dias, ele deverá anunciar a composição de sua equipe e as prioridades para sua gestão.