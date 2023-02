Polícia Militar resgata filhotes em situação de risco

Nem só de ilícitos criminais se faz o dia-a-dia dos policiais militares que atuam no patrulhamento na cidade de Fernandópolis.

No início da tarde do último sábado, 18, ao realizar patrulhamento pelo bairro Morada do Sol, uma equipe deparou com cinco cães filhotes deixados à própria sorte no portão da Estação de Tratamento de Esgoto da SABESP existente na confluência das ruas Luis Belatti e Hilda Rosa.

Por se tratar de local desabitado e de pouca movimentação por parte de funcionários, os policiais realizaram contato telefônico com a responsável técnica pelo Centro de Zoonoses do município, a médica veterinária Daiane Keli Faria Fazzio, que prontamente acionou colaboradores para a acolhida aos filhotes.

Os policiais conduziram os animais até o CZM, os quais foram devidamente acolhidos, apesar do final de semana prolongado de carnaval, e, passarão por exames, avaliações e tratamento, se for o caso, sendo posteriormente disponibilizados para adoção.

Atualmente, no Centro de Zoonoses municipal, diversos pets, entre gatos e cães, aguardam por um lar ou uma nova família.RN