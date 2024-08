PERDA: falece o votuporanguense Hitoxi Fukamoto, aos 85 anos de idade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

NOTA DE FALECIMENTO

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do senhor Hitoxi Fukamoto, aos 85 anos de idade. 🌹

O falecimento ocorreu em sua residência. Hitoxi era aposentado da Cesp e viúvo da senhora Rosa Mituko Kawanishi Fukamoto. Residia no Bairro Santa Luzia, em Votuporanga.

Deixa a filha Márcia Fukamoto Magno, casada com José Aguinaldo Magno, e os netos Gabriel e Mariana.

A despedida e as últimas homenagens ocorreram no Velório Municipal Aldo Zara, em Votuporanga. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Votuporanga. 🕒

Nossos sentimentos à família e amigos. Que encontrem conforto neste momento de dor.