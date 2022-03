PERDA: falece o senhor Edson Ferreira Ramos, o “Neguinho”

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Votuporanga perdeu na tarde desta segunda-feira, dia 13, o motorista Edson Ferreira Ramos, bastante conhecido como “Neguinho”, aos 54 anos de idade.

Vítima de infarto, “Neguinho” residia no bairro Pozzobon, deixa os filhos Everton, Elaine, Emerson, Edson e João Vitor, além das netas Lívia e

Emanuelly e os demais familiares e amigos. A cerimônia de sepultamento ocorreu na tarde do

mesmo dia, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Com informações Jornal A Cidade