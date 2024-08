PERDA: falece o senhor Pedro Pereira da Silva, aos 71 anos de idade

NOTA DE FALECIMENTO

É com pesar que comunicamos o falecimento do Senhor PEDRO PEREIRA DA SILVA, ocorrido ontem, aos 71 anos. O seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga.