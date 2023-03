PERDA: falece o policial militar de Votuporanga Luciano Marcelo Novais

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 27, aos 50 anos de idade, o policial militar Luciano Marcelo Novais, de Votuporanga. O PM Novais vinha lutando há vários anos contra uma enfermidade que o levou a óbito nesta madrugada. Ele estava internado na Casa de Saúde Unimed e o seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Deixa esposa, filhos, além de um vasto círculo de amigos e demais familiares.

PM Novais trabalhava já há anos no COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) do CPI5 de São José do Rio Preto e nos últimos anos, vinha lutando doença. Aos amigos e familiares, nossos sinceros sentimentos pela perda irreparável.

Votunews