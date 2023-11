PERDA: falece em Votuporanga o conhecido senhor Geraldo Bilheteiro

Votuporanga perdeu na manhã desta sexta-feira, dia 10, um de seus tradicionais moradores. Faleceu o senhor Geraldo Manchini, antigo bilheteiro da cidade.

Era casado com a senhora Maria, o seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento ocorrerá às 10 horas, deste sábado, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

