Nova massa de ar polar vai atingir o Brasil

A partir do dia 23 de agosto de 2024, o Brasil se prepara para uma nova onda de frio que promete transformar as condições climáticas em várias regiões do país. Uma massa de ar polar, que se originará na Argentina e no Uruguai, começará a avançar e trará uma queda acentuada nas temperaturas, mudando a sensação térmica para muitos brasileiros.

Os estados do Sul serão os mais afetados por essa frente fria. O Rio Grande do Sul sentirá as primeiras mudanças, com uma queda significativa nas temperaturas a partir do dia 23. Em Porto Alegre, o clima começará a esfriar com um dia de chuva na quinta-feira, seguido por uma sexta-feira marcada por temperaturas mais baixas.

As previsões indicam que, durante o final de semana, a temperatura mínima em Porto Alegre poderá chegar a 6°C ou 7°C, e em áreas mais ao sul da cidade, a temperatura poderá cair até 5°C. Esse frio intenso exigirá que a população se prepare para enfrentar um clima mais rigoroso e para a formação de geadas em áreas serranas do estado.

No Centro-Oeste e Sudeste, a chegada da frente fria trará uma mudança climática significativa, embora não tão drástica quanto no Sul. São Paulo, que está experimentando calor intenso com temperaturas entre 40°C e 43°C, verá uma queda acentuada no final de semana.

Na segunda-feira (26), as mínimas na capital paulista podem ficar abaixo dos 10°C, oferecendo um alívio para quem tem enfrentado o calor extremo das últimas semanas. A massa de ar polar também pode resultar em geadas em várias regiões. No Sul do Brasil, especialmente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as mínimas entre -3°C e -5°C tornarão as geadas bastante prováveis.

Também há risco significativo de geadas no sul de Mato Grosso do Sul e em partes do interior de São Paulo, particularmente nas regiões mais ao sul. Em Porto Alegre, onde as temperaturas podem cair abaixo de 5°C, a formação de geadas é quase certa em algumas áreas.

Na cidade de Marília, o clima a partir do dia 23 de agosto será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu estará mais nublado, mas sem previsão de chuva. No sábado, o dia começará nublado, mas sem condições de precipitação. A temperatura mínima em Marília deve ficar em torno de 17°C, sinalizando um resfriamento relevante.