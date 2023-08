Movimento Direita Votuporanga prestigia sessão solene em Rio Preto, homenageando o deputado federal Eduardo Bolsonaro

Líderes do Movimento Direita Votuporanga se unem em sessão solene de homenagem ao Deputado Eduardo Bolsonaro e reforçam laços políticos regionais

Na noite de ontem, a cidade de São José do Rio Preto testemunhou um evento político de grande relevância, no qual o Movimento Direita Votuporanga marcou sua presença de forma significativa. A sessão solene, realizada na câmara municipal da cidade, foi destinada à homenagem ao Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, agraciado com o prestigioso Diploma de Gratidão da Cidade.

O evento contou com a presença de várias figuras políticas de destaque, incluindo o próprio homenageado, Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o Deputado Estadual Gil Diniz reforçou a conexão entre diferentes movimentos políticos no estado, enfatizando a unidade de esforços.

A cerimônia contou com a participação dos líderes do Movimento Direita Votuporanga, como Carlos Alberto, Ronaldo Candeu, João Honorio e Matheus Negri. Sua presença enfatizou o compromisso do movimento com a promoção de valores conservadores e a busca por um engajamento político ativo em nível regional.

A Secretária de Políticas para Mulheres, Sonayra Fernandes, também esteve presente, trazendo à discussão a importância da representatividade feminina na política e reforçando a necessidade de inclusão de diversas vozes nas decisões públicas.

Durante a sessão, o Movimento Direita Votuporanga aproveitou a oportunidade para estreitar laços com os deputados presentes e com a Secretária Sonayra Fernandes. Formalmente, convidaram os representantes políticos a visitarem Votuporanga, cidade onde o movimento tem suas raízes e busca fortalecer sua atuação.

A sessão solene em São José do Rio Preto foi um marco na agenda política da região. Além de celebrar a atuação política do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, o evento serviu como plataforma para o diálogo entre diferentes correntes ideológicas e a promoção de um engajamento mais amplo entre os cidadãos. A ligação entre São José do Rio Preto e Votuporanga, por meio do Movimento Direita Votuporanga, destaca a importância da unidade e da colaboração entre as cidades do estado. Rony Paz/Votumais