Morador de Jales de 37 anos completa um mês desaparecido

Lincoln Costa Santos Ribeiro desapareceu após sair de casa no dia 4 de outubro

A família de Lincoln Costa Santos Ribeiro, de 37 anos, está há um mês mobilizada para encontrá-lo. Ele desapareceu em Jales no dia 4 de outubro e, embora tivesse o costume de sair e ficar alguns dias fora, sempre dava notícias, o que não aconteceu desta vez.

Segundo a irmã de Lincoln, Analice Costa, ele havia acabado de voltar de uma clínica para dependentes químicos em Mirassol. Por volta das 18h do dia 4, comunicou à mãe que iria sair para dar uma volta pelo bairro e não retornou. Lincoln mora com a mãe no Jardim Oiti, em Jales.

Ele vestia um short com estampas coloridas, uma camiseta azul e um chinelo de dedo estampado quando saiu de casa a pé. Segundo Analice, uma moradora que reside próximo ao bairro Vila União entrou em contato com a família relatando ter visto Lincoln entrando em uma das ruas no dia do desaparecimento.

Depois disso, o rapaz não foi mais visto. Quem tiver notícias de Lincoln deve entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197 ou Militar pelo 190.

Núcleo Digital

[email protected]