Idoso se recupera após ser espancado e amarrado durante assalto

Um idoso de 78 anos que foi espancado, amarrado e preso no banheiro de casa durante um assalto no dia 23 de março recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) no dia 28.

Crime e recuperação

A vítima, que teve ferimentos no pescoço e cabeça, passou por cirurgia e se recupera bem em casa.

Investigações e prisão

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conheceu o suspeito pela internet e o convidou para ir à sua casa. No local, o suspeito, com a ajuda de outros dois comparsas, rendeu o idoso e o agrediu violentamente. O trio roubou um carro, uma televisão, um computador e um celular da vítima.

O veículo foi localizado pela polícia em Rio Preto. Um catador de recicláveis que dirigia o carro no momento em que ele foi encontrado disse à equipe que o veículo estava abandonado. Ele vai responder por receptação em liberdade.

A investigação do caso segue em andamento para identificar e prender os outros dois envolvidos no crime.