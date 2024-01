Idosa de 62 anos morre após se engasgar com pedaço de carne

Uma idosa de 62 anos morreu nesta última quinta-feira, (04/01/2024), depois ter se engasgado com um pedaço de carne, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa estava internada no Hospital de Base desde o dia 31 de dezembro com taquicardia. Ela teve morte cerebral constata pela equipe médica por volta das 17h45 de ontem.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado. Gazeta do Interior