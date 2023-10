URGENTE: Carlão Pignatari intervem e base da Polícia Rodoviária não será desativada

Unidade é fundamental para segurança e combate a crimes na cidade e região

Após intervenção do deputado Carlão Pignatari, a base da Polícia Militar Rodoviária, em Votuporanga, continuará funcionando normalmente. A garantia foi dada pelas autoridades da Segurança Pública do Estado de São Paulo, após o parlamentar pedir explicações sobre o possível fechamento da unidade, conforme revelado pela imprensa.

A base da Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga, localizada no trecho urbano da rodovia SP-320 (rodovia Euclides da Cunha), existe há 44 anos. Ela é fundamental para a assistência aos motoristas e usuários da via, além de garantir a segurança viária local e regional, e impedir a ocorrência de crimes, como o roubo de cargas e de veículos.

“A base da Polícia Rodoviária de Votuporanga é de fundamental importância para a segurança da nossa cidade e região. A partir do momento que soube dessa possibilidade de fechamento, procurei as autoridades do Estado, expliquei a situação e eles atenderam ao nosso pedido, garantindo as operações normalmente”, disse Carlão Pignatari.

A base da Polícia Militar Rodoviária pertence ao 3º Batalhão de Polícia Rodoviária da 3ª Companhia, com sede em São José do Rio Preto. Além de Votuporanga, a corporação mantém bases em operação em Fernandópolis e Jales. Somente no trecho compreendido entre Cosmorama e Santa Fé do Sul, circulam por dia, em média, 40 mil veículos na rodovia.

Em 2021, enquanto ocupava interinamente o cargo de governador de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari anunciou investimentos para a iluminação das bases das polícias rodoviárias de Votuporanga, Fernandópolis e Jales. Além disso, a corporação recebe constantemente novos investimentos, seja em viaturas, equipamentos e infraestrutura.

NOTA CONSEG SUL/CONSEG CENTRO SOBRE POSSÍVEL FECHAMENTO DA BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DE VOTUPORANGA:

Diante de informações sobre a desativação da base operacional da Polícia Militar Rodoviária em Votuporanga e sua substituição por uma central de monitoramento eletrônico, divulgadas na manhã desta terça-feira, os presidente das duas unidades do CONSEG – Conselho Municipal de Segurança, Raphael De Haro Carrara (Centro) e Emerson Bortolaia (Sul), imediatamente entraram em contato com o Capitão Maurício Cavalari, Comandante da 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário, no intuito de conferir se a notícia era procedente. De pronto, a autoridade policial garantiu que não há nenhum projeto de fechamento da base da PR de Votuporanga, nem mesmo a instalação de monitoramento por câmeras eletrônicas.

Muito pelo contrário, o que existe é um projeto em andamento, contemplando várias melhorias no prédio da Base. Segundo o Capitão Cavalari, já foram executadas intervenções como a instalação de iluminação da pista no trecho da Base, implantação do sistema de carga atmosférica, dentre outras. Destaca-se, de acordo com o Comandante, que este projeto de reforma foi elaborado pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Votuporanga, sendo que o prefeito Jorge Seba está buscando agora, recursos financeiros junto ao Governo do Estado para concretizar toda a reforma. Ressalta ainda o Capitão Cavalari que não há nenhuma movimentação no sentido de redução de efetivo e que os atuais policiais continuarão lotados nesta base que, inclusive, é regional.

Os presidentes dos CONSEGs CENTRO E SUL reforçam a importância de unidades policiais em Votuporanga, destacando que a Base da PR possui alto índice de resolutividade e de rendimento no registro de ocorrências policiais, culminando na prisão de criminosos e apreensão de entorpecentes e vários outros produtos ilícitos.

De comum acordo, Carrara e Bortolaia, ressaltam o empenho e apoio do prefeito Jorge Seba, do deputado estadual Carlão Pignatari, da Câmara Municipal – através do presidente Daniel David e demais vereadores, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes autoridades competentes, no sentido de viabilizarem os recursos necessários para dar continuidade às obras de reforma e adequação do prédio, a fim de que a Polícia Rodoviária de Votuporanga possa continuar a executar seu trabalho com eficiência e prontidão, como tem sido até hoje.

ASSINADO: CONSEG/CENTRO – Raphael De Haro Carrara – presidente e CONSEG/SUL: Emerson Bortolaia – presidente

