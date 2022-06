19° Festa Julina de Mira Estrela acontece nos dias 8 e 9 de julho

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Evento contará com a participação das duplas Silas e Stella e Mercury e Camargo

Nos dias 8 e 9 de julho, às 19h, Mira Estrela realizará na praça pública a tradicional Festa Julina para a alegria de toda a população local e visitantes.

Na sexta-feira, a animação do evento contará com a participação da dupla Silas e Stella. Já no sábado, a dupla a se apresentar será Mercury e Camargo.

Além disso, a noite será regada de muitas comidas, bebidas, danças típicas e barraca de jogos.

O evento possui participação Cemei, EMEI, EMEF, E. E. Castrequini, UBS, Fundo Social de Solidariedade, CRAS, C.C.I, Projetos Sociais, Comunidade, Prefeitura e Câmara Municipal.