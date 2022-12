Uma criança de apenas 10 anos foi abandonada pela mãe no centro de Rio Preto após a mulher cometer uma série de furtos a estabelecimentos comerciais do Calçadão. Ao perceber que seria presa, ela correu e deixou o filho para trás.

Por volta das 13h30, policiais militares em patrulhamento ciclístico foram abordados pelo funcionário de uma papelaria que denunciou o furto de duas caixas de som e indicou as características da suspeita, que estava acompanhada de um menino.

Os pms iniciaram as buscas e pouco depois foram informados sobre a localização da mulher na rua General Glicério. Ao chegar no local indicado, foram informados por outro funcionário da papelaria que a mulher fugiu, deixando para trás sacolas com diversas mercadorias e o próprio filho.