Vereador questiona cenografia de teatro com vela em formato fálico na região

“O Rei da Vela que de vela não tem nada. É uma imagem, ali, que fala que é uma vela, mas tem duas bolas e não tem pavio. É uma imagem subliminar e pornográfica. Aos olhos de todo mundo, um pênis. É um pênis, sim. Isso é uma falta de respeito com as famílias, com o público em geral”, diz o vereador em uma parte do vídeo.

O G1 tentou na manhã desta sexta-feira (24) entrar em contato com a Cia Parlapatões, Patifes e Paspalhões, de São Paulo, que encenou a peça, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno.

Além do vídeo feito por Anderson, internautas também fizeram postagens em redes sociais polemizando o objeto utilizado na cenografia da peça teatral.

“Começa em Rio Preto, minha cidade, o Janeiro Brasileiro da Comédia, promovido pela prefeitura. Disseram que essa coisa aí no meio do palco é uma vela. Confesso que é a primeira vez que vejo uma vela com “bolas”. É a minha mente que anda poluída?”, escreveu um internauta.

A peça

O espetáculo, que foi encenado pelo grupo Parlapatões, é uma remontagem sátira de uma peça escrita por Oswald de Andrade, na década de 90. Ela conta a história do empresário Abelardo I, conhecido como o Rei da Vela, que se aproveita da crise econômica no país para emprestar dinheiro para a população faminta com juros altíssimos.