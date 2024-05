PM rodoviário é atropelado e morto por carro em fuga em rodovia

Na noite deste domingo (25), um policial militar rodoviário morreu atropelado por um veículo em fuga na rodovia Anhanguera, sentido interior, na região de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

De acordo com a polícia, o cabo Júlio César Vieira de Castro, de 45 anos, fazia parte de um bloqueio no km 304 da rodovia para abordar um carro suspeito. O rodoviário foi atropelado pelo veículo em fuga pouco depois de descer da viatura policial para dar ordem de parada ao motorista.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após atropelar o policial, o condutor do carro, de 27 anos, perdeu o controle e capotou, morrendo no acidente. Uma mulher de 24 anos, que estava no veículo acidentado, foi presa por suspeita de tráfico de drogas, pois 1 kg de cocaína foi encontrado no automóvel.

A morte do cabo Vieira de Castro foi confirmada no local. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto. Natural de Batatais, o cabo Vieira de Castro morava em Ribeirão Preto. Ele deixa esposa e uma filha de 15 anos. DCM.