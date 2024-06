Segundo os tutores, um boletim de ocorrência foi registrado e imagens de câmeras mostram um homem indo embora com Max, cachorro da raça Border Collie, no colo.

Uma família de Floreal/SP procura desesperadamente por informações que possam ajudar ao paradeiro do cãozinho Max, um Border Colie de cinco meses de vida. Segundo as vítimas, o animalzinho foi levado por um homem desconhecido na última segunda-feira (17.jun), pela manhã, da residência onde moram e que tem acesso para uma das principais ruas da cidade.

O caso aconteceu na Rua Nercio de Godoy, no Centro, por volta das 9h. Max teria saído para a frente da casa e desapareceu minutos depois. Os proprietários fizeram buscas pelas ruas próximas e, em contato com vizinhos, foram informados que um indivíduo desconhecido segurou o cachorro e foi embora em rumo ignorado.

O homem trajando boné, camiseta preta, calça jeans e sapato preto, magro, foi flagrado por imagens de câmeras de vigilância com o cachorro no colo, enquanto ia embora do local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Floreal que investiga o caso como furto. Max tem pelos da cor marrom e patas brancas.

A tutora, Rosa Lúcia Romero Martins, conta que se trata de um cachorro dócil e muito querido, principalmente pelas crianças da família que têm sofrido com a ansiedade e pela falta de brincar com o pet. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Max pode ser passada nos telefones (17) 99141-7066 e (17) 98118-4444 – Falar com a Karina. Diário de Votuporanga