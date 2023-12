URGENTE: família de Olímpia sai para comemorar aniversário e desaparece

Uma família inteira está desaparecida desde a última quinta-feira, 28 de dezembro. Segundo parentes e conhecidos, Anderson Givago, Mirele Tofalete e Isabelly Tofalete saíram da cidade de Olímpia-SP, onde moram, com destino a São José do Rio Preto, onde iriam comemorar o aniversário de Mirele e não foram mais vistos desde então.

A última movimentação do veículo do casal e da filha foi detectada pelo radar que fica na rodovia Washington Luís, no perímetro de Mirassol, por volta das 13h. As ligações para os números deles não estão sendo completadas e as mensagens não chegam.

Os familiares estão desesperados em busca de qualquer pista sobre o paradeiro deles, quem tiver informações pode entrar em contato pelos números: (17) 98137-0649 (Geise) ou (17) 99657-2728 Francieli.