Casal de Votuporanga doa leite em sinal de gratidão

A Santa Casa de Votuporanga recebeu mais uma generosa doação de leite, desta vez oferecida pelo casal José Darci Barbosa Sandoval e Elisabete Aparecida Paschoalotto, residentes de Votuporanga. A colaboração foi motivada pela profunda gratidão de José e Elisabete pelo atendimento recebido na Instituição.

José Darci, que enfrentou sérios problemas de saúde no último ano, incluindo uma cirurgia cardíaca e um cateterismo realizado recentemente, destacou a excelência no atendimento que recebeu na Santa Casa. “Fui muito bem atendido, desde os médicos até os enfermeiros e a recepção. Não tenho do que reclamar. Graças a Deus e a todos que nos atenderam, tudo correu bem”, afirmou emocionado.

Elisabete, sua esposa, compartilha da mesma gratidão e reforça que a doação é uma forma de retribuir o cuidado e a atenção que a Santa Casa lhes proporcionou em momentos tão delicados. “Nós ajudamos todo mês com a conta de água e, quando possível, fazemos outras colaborações. É uma maneira de agradecer e contribuir com quem tanto nos ajudou”, disse Elisabete.

O casal reconhece a importância do leite como alimento essencial, utilizado diariamente na alimentação dos pacientes atendidos pela Santa Casa. “Sabemos que é um mantimento muito usado e ficamos felizes em poder ajudar um pouco”, acrescentou José Darci.

A Santa Casa de Votuporanga agradece imensamente o gesto de solidariedade do casal e reforça que doações como esta são fundamentais para a manutenção dos serviços e para garantir que mais pessoas possam receber um atendimento de qualidade. “O ato do casal José Darci e Elisabete não apenas reforça a importância do espírito comunitário, mas também inspira outras pessoas a contribuírem com a Instituição. Graças à generosidade de doadores como José Darci e Elisabete, o Hospital continua a cumprir sua missão de cuidar e salvar vidas, com dedicação e excelência”, finalizou Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pela Captação de Recursos.