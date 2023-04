11ª edição de congresso interdisciplinar marca início de semanas acadêmicas da área da saúde

Evento abordará o tema “Atuação da equipe multiprofissional no autismo” em mesa-redonda; valor do investimento é de R$ 60

O XI Congresso Interdisciplinar da Saúde da Unifev, no dia 8 de maio, marcará o início das semanas acadêmicas dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição.

O evento, que acontece no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, a partir das 19 horas, tratará do tema “Atuação da equipe multiprofissional no autismo”, em uma mesa-redonda composta pelas Profas. Esps. Daiane Oliveira Alves, Mariana Leite Marangoni Moura, Thais Fernanda Andriotti de Mattos, Gisley Casali e pela Profa. Dra. Kelly Cristina C. Dourado Gorayeb.

Nos dias 9, 10 e 11, cada curso terá uma programação específica, que contempla palestras, workshops e minicursos sobre diversos temas como inteligência emocional, nutrição funcional, fisioterapia no autismo, farmácia estética, perícia criminal, entre outros.

As inscrições para as atividades do congresso e para cada semana acadêmica já estão abertas e devem ser feitas até o dia 2 de maio pelo site unifev.edu.br/eventos. Alunos da Instituição conseguem se inscrever pelo link ou através do Portal. O valor do investimento é de R$ 60.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990.