Traficante reincidente é preso com maconha em Votuporanga

Durante patrulhamento da Operação Impacto pela Zona Sul de Votuporanga, no bairro Estação, a equipe da Força Tática do 16º BPM-I prendeu um indivíduo já conhecido no meio policial pelo tráfico de drogas. O fato foi registrado na noite desta sexta-feira, dia 24.

Ao avistarem o suspeito saindo de um terreno baldio, os policiais realizaram buscas e localizaram diversas porções de maconha que totalizaram quase 340 gramas. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante delito e conduzido à Central de Flagrantes, onde foi apresentado ao Delegado de plantão.

Após tomar ciência dos fatos, o Delegado ratificou a prisão e o indivíduo permaneceu preso à disposição da justiça.

Vale ressaltar que o preso é reincidente no crime de tráfico de drogas.