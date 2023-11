Veículo capota e deixa motorista ferida em Santa Fé do Sul

No início da noite de domingo, 05 de novembro, um acidente impressionante ocorreu na Avenida Paraná, no bairro Beira Rio, em Santa Fé do Sul. Por volta das 20 horas, uma condutora perdeu o controle de seu veículo devido a uma falha mecânica inesperada, resultando em um capotamento dramático.

De acordo com as primeiras informações, a motorista trafegava pela via quando, subitamente, o volante de seu carro travou. Incapaz de manobrar, o veículo desgovernado colidiu com dois automóveis estacionados nas proximidades antes de capotar.

O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado e chegou ao local para prestar socorro. A vítima foi resgatada com vida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves.