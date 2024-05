Endocrinologista explica sobre funcionamento da Tireoide

Doenças tireoidianas atingem predominantemente mulheres após os 45 anos

A Tireoide é uma importante glândula do corpo humano, responsável pelo funcionamento de todas as células do organismo. “Tem um formato de borboleta e fica na região do pescoço. Ela possui a função principal de produzir hormônios tireoidianos que são importantes para o metabolismo na energia de todas as células do corpo”, explica a endocrinologista do SanSaúde Dra. Lilian Maria de Godoy Soares. Por conta da sua importância, foi criado o Dia Internacional da Tireoide, em 24 de maio.

O tema é importante, uma vez que as doenças como o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e o câncer de tireoide afetam mais de 750 milhões indivíduos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o Instituto da Tireoide (INDATIR), constatou que 15% da população acima de 45 anos sofre de problemas na glândula.

As duas principais doenças tireoidianas são o Hipertiroidismo e Hipotiroidismo, que possuem sintomas contrários. “O hipertireoidismo vai fazer com que esse hormônio da Tireoide fique exagerado no sangue, tudo exacerba. O coração bate mais rápido, a pessoa emagrece, tem sudorese, insônia, nervosismo, os reflexos aumentam, podendo levar até a diarreia. No hipotireoidismo, os hormônios ficam mais lentos, então tudo fica devagar. O coração bate devagar, dá mais sono, incha, leva a obesidade, o intestino fica lento e a memória baixa”, conta a endocrinologista.

Contudo, essa não é única patologia que pode acometer a Tireoide. “A presença de nódulos na glândula tem que ser investigada, contudo a grande maioria dos casos são benignos. É necessário fazer biopsia”, diz a Dra. Lilian Maria. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que no país, a cada ano do triênio de 2023 a 2025, vão ser diagnosticados 16.660 novos casos de câncer de Tireoide, sendo 2.500 em homens e 14.160 em mulheres.

Dra. Lilian ainda faz um apelo a todos as pessoas que têm algum sintoma ou dúvidas. “Sempre procure ajuda médica em caso de algum sintoma ou preocupação”, finaliza.