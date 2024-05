Expoeducare 2025 será nos dias 9 e 10 de abril em Rio Preto

A organização inovou e o formato da maior feira educacional do interior do estado de São Paulo será pela primeira vez internacional

Depois do sucesso da segunda edição da Expoeducare em abril deste ano em São José do Rio Preto (SP), a organização já tem a data para a edição 2025: 9 e 10 de abril. O evento, considerado a maior feira educacional do interior do estado de São Paulo, cresce a cada ano colecionando altos números, como, por exemplo, da última edição: público de mais de cinco mil pessoas, representação de mais de 350 municípios de 12 estados brasileiros.

Presente no evento de abertura, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, destacou a importância da Expoeducare para a economia da cidade e região. Segundo o chefe do poder executivo, os hotéis ficaram praticamente lotados, os restaurantes com muitas reservas e intensa movimentação no aeroporto e rodoviária.

Foram dois dias de programação e imersão com palestras, apresentações culturais, visitas ao pavilhão de estandes, workshops, oficinas práticas e rodas de conversa. Estiveram presentes professores, gestores, secretários e lideranças da área educacional para discutir o tema “Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem”.

Entre os principais nomes estiveram a Monja Coen, Rossandro Klinjey, Emília Cipriano, Regina Shudo, Cléber Fabiano, Luciana Brites, Diogo Almeida e as fundadoras da SOS Educação, Taís Bento e Roberta Bento.

De acordo com o CEO e fundador da Expoeducare, Antônio Câmara, o evento tem como objetivo discutir o futuro da educação, trazer inovações e soluções que facilitem o ensino em todas as etapas, desde a educação básica até o ensino superior. São palestras, atividades e exposições que geram inspiração, networking e atualização. “Promovemos a troca de experiências para a conquista de um ensino mais moderno, humanizado e tecnológico para todos, disse.

Em formato internacional

Para o próximo ano, a organização vai transformar a Expoeducare em formato internacional. Mantém o cronograma com palestras e estandes com exposições e oficinas. “Só que desta vez haverá também profissionais renomados de fora do País para compartilharem e somar conhecimento com os nossos educadores”, afirmou Marcelo Batista, que é o coordenador executivo do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo (ADE), vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior e colaborador técnico-pedagógico da Expoeducare.

Para a terceira edição da feira já estão sendo cotados nomes de grande relevância no cenário educacional e as vendas serão antecipadas para melhorar o planejamento dos municípios. O tema será “Formação Docente: Cuidar de quem Educa”. Mais novidades serão divulgadas em breve no site www.expoeducare.com.br

O que é a Expoeducare?

A Expoeducare é promovida pela marca Educare, que conecta pessoas de diferentes estados brasileiros em prol da educação. A Comissão Organizadora da Expoeducare da última edição contou com a Ferraz Eventos e Treinamentos, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), Educare: Educação Transformadora e Suíte Marketing.

Neste ano, a Editora Brasil Cultural foi a patrocinadora master da Expoeducare 2024. A patrocinadora diamante foi a Sênior Editora. A patrocinadora ouro foi a Saber e a patrocinadora prata foi a Altbit – Locação de Tecnologia. Entre as demais empresas e entidades parceiras estavam: Acirp, AMA, Educa, Griô Educacional, Maker Robotics, Universitário Sistema Educacional, Universos Editora e Moderna Editora.