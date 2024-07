NOTÍCIA DE DESTAQUE: pesquisa aponta que Votuporanga tem a melhor qualidade de vida da região, em 43º lugar no país; Rio Preto está na 158ª posição

Rio Preto e outras 21 cidades da região estão na faixa mais alta do Índice de Progresso Social (IPS), ranking que avalia o bem-estar da população em 5.570 municípios brasileiros a partir de dados oficiais. Votuporanga foi o município mais bem colocado, em 43º lugar no País. Com 1,6 ponto atrás, Rio Preto está na posição 158.

Desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) em parceria com Fundación Avina, Amazônia 2030, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, e publicado nesta quarta-feira (03.07), o IPS Brasil 2024 compara 53 indicadores de fontes públicas em três grandes itens: necessidades humanas básicas fundamentos do bem-estar e oportunidades. São indicadores que refletem a qualidade de vida em categorias como saúde, educação, segurança, infraestrutura, entre outros. Os itens foram agregados em um índice geral, com notas de 0 a 100.

A metodologia utilizada pelo IPS foi criada há dez anos por cientistas de Harvard, nos Estados Unidos, mas foi aplicada pela primeira vez no Brasil, com base em dados coletados em 2023. Foram utilizados bancos de dados de ministérios federais, IBGE, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e até da Agência Nacional de Telefonia (Anatel).

O município de Gavião Peixoto, na região de São Carlos e Araraquara, apresentou o melhor desempenho. O estado campeão do Brasil na média de pontuação dos municípios é São Paulo.

Faixas

O ranking apresenta faixas de pontuação e cor. Quanto maior a nota, mais azul o município é apontado no mapa. A faixa com mais qualidade de vida tem nota acima de 65,86 e concentra 22 cidades da região. Na segunda melhor faixa estão outras 31 cidades regionais, mesma quantidade que está na terceira faixa.

Destaques

Para estar na 43ª posição nacional, Votuporanga teve como bem avaliada os seus índices oficiais de mortalidade, expectativa de vida, abastecimento, existência de ações para direitos de minorias e a quantidade de mulheres empregadas com ensino superior.

“Estarmos na 43ª posição em um ranking tão robusto, que reúne indicadores que demonstram o bem-estar da população, é uma honra para nós”, disse o prefeito Jorge Seba.

No caso de Rio Preto, a cidade se destaca pelo acesso à cultura, lazer e esporte, fatores tecnológicos como densidade de internet banda larga fixa e de telefonia móvel.

Por meio de nota, o secretário municipal de Planejamento, Willian Meque, avalia que cada instituto desenvolve metodologia própria de definição e peso dos indicadores, o que faz com que a posição de Rio Preto varie de um ranking para outro, mas sempre representando altos índices de qualidade de vida.

"Os principais temas abordados na pesquisa, e que Rio Preto teve as pontuações mais altas, são exatamente aqueles relacionados diretamente à gestão municipal, como saneamento, saúde, moradia e educação. Mesmo assim, a integração com as políticas públicas do Estado e iniciativas da sociedade civil é determinante para o desenvolvimento de nosso município como um todo", diz o secretário.

REPORTAGEM/CRÉDITO: Marco Antonio dos Santos

