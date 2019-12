11 dicas para evitar queimaduras na cozinha

Confira as dicas para evitar acidentes e preparar as refeições com segurança.

Cozinhar, além de relaxante, é fundamental para manter o corpo saudável. Porém, o dia a dia no fogão exige cuidados, como armazenar e limpar as facas adequadamente e tomar precauções para evitar queimaduras na cozinha.

Primeiramente, jamais deixe o fogo aceso sem estar por perto, principalmente se o fogão for a gás. Apague as bocas que não estiverem em uso e nunca saia para fazer outra atividade, como tomar banho, enquanto não terminar o cozimento. Confira abaixo as dicas para evitar queimaduras na cozinha e preparar as refeições com segurança:

Dica 1

Panelas não devem ficar com o cabo voltado para fora do fogão, pois, nessa posição, podem ser derrubadas acidentalmente, principalmente se houver crianças ou animais de estimação por perto.

Dica 2

Mantenha a atenção constante para panelas e frigideiras com óleo quente, que é inflamável e a causa mais frequente de incêndios na cozinha.

Dica 3

Ao abrir o forno, sempre se afaste um pouco e deixe o ar quente sair primeiro antes de se aproximar.

Dica 4

Use recipientes adequados para a quantidade de comida. Nada de encher além do limite para evitar uma segunda ida ao forno. Além disso, ao retirar os pratos, tome cuidado para que líquidos quentes não respinguem dos recipientes.

Dica 5

Nunca deixe travessas quentes na beirada do fogão ou da mesa. Elas podem virar facilmente e causar um acidente grave.

Dica 6

Por pegarem fogo facilmente, nunca deixe guardanapo e panos de prato ou de limpeza perto do fogão.

Dica 7

Troque o filtro da coifa com frequência, pois ele inflama com facilidade se estiver muito engordurado.

Dica 8

No caso de panelas de pressão, cafeteiras, panelas elétricas de arroz ou aparelhos semelhantes, deixe o ar sair lentamente ao desligar, sem forçar a tampa para soltá-lo.

Dica 9

Se possível, use aparelhos com timers ou que desligam automaticamente quando a água ferve.

Dica 10

Em caso de frituras, não deixe a gordura esquentar demais. Não a reutilize, pois pode incendiar com mais facilidade. Certifique-se de que as serpentinas de aparelhos de fritura estejam sempre imersas no óleo.

Dica 11

Quando for escorrer alimentos quentes, deixe a torneira de água fria aberta durante o processo para não queimar a mão com o vapor.

FONTE: Informações | www.selecoes.com.br