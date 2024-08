🚨 NOTÍCIA URGENTE: homem fica ferido após capotar veículo na Rodovia Feliciano Sales Cunha em Nhandeara 🚨

Um grave acidente de trânsito ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8, na rodovia Feliciano Sales Cunha, dentro do perímetro urbano de Nhandeara. 🚗💥

De acordo com informações do www.votunews.com.br, o motorista de um Jeep Renegade tentou desviar de um caminhão para evitar uma colisão frontal. No entanto, ele perdeu o controle e o veículo capotou várias vezes, saindo do acostamento. 🚛❌

O condutor foi rapidamente socorrido por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias locais, sendo levado para a Santa Casa de Nhandeara. 🚑🏥

A Polícia Técnico-Científica de Votuporanga investigará as causas do acidente. 🔍🚨

