O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 28, o lançamento de uma nova funcionalidade para facilitar que os usuários possam fazer anotações e listas dentro do próprio aplicativo.

A novidade é que agora será possível criar conversas com si mesmo, facilitando que mensagens, links e anotações possam ser salvas em uma página pessoal, criando uma espécie de bloco de notas. Segundo a empresa, a nova função traz “conveniência”. “Poder enviar notas para sua lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação que o usuário queira ter acesso facilmente, na palma da sua mão, no aplicativo que ele já usa com frequência”, diz comunicado.

Além de enviar mensagens para si mesmo, também é possível enviar arquivos e fotos. A nova funcionalidade começa a ser disponibilizada para usuários de celular dos sistemas Android e IOS nesta segunda, na versão mais recente do aplicativo, e a expectativa é que seja liberada para todos os cadastrados nas próximas semanas.

Para começar uma conversa consigo mesmo, siga os passos: Abra o aplicativo, crie uma nova converse, selecione o seu nome que aparecerá no início da lista de contatos, escreva a mensagem ou faça sua anotação.

