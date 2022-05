Dentre as principais reclamações estão problemas com o envio e recebimento de mensagens e o aplicativo móvel; mensageiro ainda não se manifestou sobre o assunto

Usuários do WhatsApp relataram na manhã desta terça-feira, 17, instabilidades no aplicativo. A principal reclamação é referente ao uso do mensageiro conectado a dispositivos. Para outros, o aplicativo estava funcionando normalmente ou apresentava alguma lentidão. No Twitter, usuários publicaram alguns desses problemas.