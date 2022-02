Votuporanguense perde para o Capivariano e deixa o G8 do Paulista série A3

No Estádio Ernesto Rocco, o Capivariano se deu melhor e superou o Votuporanguense por 2 a 0 em confronto direto por vaga no G8. Os gols foram de Diogo Henrique, contra, e Yuri. Com o resultado, o time de Capivari chegou a nove pontos e entrou no G8, tirando o adversário, que segue com oito pontos.

Foto: Rafael Bento/CAV