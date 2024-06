Votuporanguense luta, mas é derrotada pelo Corinthians no Paulistão Sub-17

Na noite deste domingo, a equipe da Votuporanguense enfrentou o Corinthians no Canindé pela segunda rodada da segunda fase do Paulistão Sub-17. Apesar da garra e determinação mostradas em campo, a equipe comandada pelo técnico Rilla e seu assistente Pereira acabou sendo derrotada por 3 a 0.

O Votuporanguense entrou em campo com a intenção de buscar um resultado positivo contra o forte time do Corinthians. O técnico Rilla manteve a base da equipe que vinha jogando, confiando nos talentos locais para surpreender o adversário.

Durante o primeiro tempo, a equipe de Votuporanga conseguiu se segurar bem, mas viu o Corinthians abrir o placar com um gol de Molina, após um passe preciso de Rodrigão. A defesa do Votuporanguense trabalhou duro para conter o ímpeto do ataque adversário, mas o Timãozinho conseguiu ampliar no segundo tempo. Em uma jogada individual de Bruno, Vitinho finalizou da entrada da área e fez o segundo gol.

Mesmo com a desvantagem, a Votuporanguense continuou lutando, mostrando espírito de equipe e comprometimento. Porém, o Corinthians fechou o marcador com Pedro Paulo, que aproveitou um rebote do goleiro para fazer o terceiro gol.

Apesar da derrota, a Votuporanguense segue firme na competição, aprendendo e evoluindo a cada partida. O elenco se mantém focado e determinado a buscar a classificação para a próxima fase. O próximo desafio será crucial, e a equipe conta com o apoio da torcida de Votuporanga para seguir em frente.

Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians