Votuporanguense está na equipe de transição do governador eleito Tarcísio de Freitas

O empresário Alessandro Possoni, da Guichê Web, vai integrar equipe na área de turismo

Um dos organizadores do OBA Festival, que também é diretor de Secretaria Adjunto da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE) e da Guichê Web, Alessandro Possoni, vai integrar a equipe de transição do Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), na área de Turismo.

Possoni, que mora em Votuporanga, é um dos organizadores do OBA Festival, evento que será realizado em São José do Rio Preto, de 18 a 21 de fevereiro de 2023, e deve reunir mais de 100 mil pessoas, movimentar mais de R$50 milhões e atrair turistas de todos os estados do Brasil. O empresário foi um dos escolhidos para a equipe devido à experiência na área de eventos e por conta da representatividade junto ao setor de turismo no Estado.

“Aceitei com muita satisfação o convite para fazer parte dessa equipe de transição. O Estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil, e tenho certeza que, com o apoio do Governo, poderemos criar um grande plano para evoluirmos as questões do Turismo e Eventos em nosso Estado. Pretendo contribuir muito nesse processo de transição com ideias e planejamento. Certamente toda a equipe fará um excelente trabalho”, afirma Possoni. votutudo.