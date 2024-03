Votuporanguense empata em 0 a 0 com o Marília e ambos se classificam para as quartas de final

Marília recebeu o Votuporanguense e o placar ficou no zero. Ambas as equipes estão na próxima fase e vão se enfrentar nas quartas de final

Foi somente na última rodada da 1ª fase do Campeonato Paulista da Série A-3, que o Marília confirmou a classificação para as quartas de final. O time só dependia de si para ficar com a vaga, mas mesmo com o empate sem gols (0 a 0) contra o Votuporanguense, no estádio Bento de Abreu, o time avançou.

O MAC avançou na 8ª colocação com 21 pontos e no mata-mata irá enfrentar o próprio Votuporanguense, que terminou líder, em duas partidas. O primeiro jogo das quartas de final será no Abreuzão no próximo fim de semana, provavelmente no sábado (29), às 19h15. O duelo de volta acontece na primeira semana de abril (6 ou 7), em Votuporanga.

Os times com melhor campanha na 1ª fase têm a vantagem e decidir o 2º jogo em casa. Em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, a definição da vaga será nos pênaltis. Os dois rebaixados neste Paulista da Série A-3 são: Matonense e São Caetano. Somente o campeão e o vice conquistam o acesso para a Série A-2 de 2025.

O JOGO

O primeiro tempo terminou sem gols e com os resultados de momento o Marília seguia classificado, mas perdendo a 7ª colocação para o Sertãozinho e indo para 8º. As duas equipes criaram chances claras na etapa inicial. A primeira foi do MAC, aos quatro minutos. O meia João Lucas cruzou pelo alto da esquerda e João Marcos apareceu livre para cabecear, mas testou fraco no chão, a bola encobriu o gol e foi para fora.

O Votuporanguense quase abriu o placar em uma cobrança de falta frontal. O meia Bady mandou na grande área, o volante Lucas desviou a bola tocou na trave e no rebote livre, o zagueiro Amorim finalizou para fora. O visitante teve mais posse de bola 53%, mas o Marília finalizou o triplo a mais (9 a 3), sendo três na direção do gol, contra dois do adversário.

No segundo tempo praticamente só deu Marília. Nas bolas paradas o time teve pelo menos duas chances claras, desperdiçadas por Anderson Brito e Raphael Macena. Mesmo com o empate sem gols, os outros resultados foram favoráveis e o MAC avança às quartas de final.

PRÓXIMO JOGO

O próximo jogo do Marília contra o Votuporanguense, será definido pela FPF nos próximos dias, horário e data

Foto: Rafael Bento/CAV