Votuporanguense contrata Einstein e atacante vindo do FC Cascavel-PR

Na reapresentação da pré-temporada do Votuporanguense na última segunda-feira (27), o técnico Thiago Oliveira ganhou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista Série A3, com início previsto para o dia 29 de janeiro de 2022.

Já estão treinando com os demais companheiros o lateral-direito Einstein, 20 anos, que estava no América-MG, além do atacante Henrique Santos, 31 anos, que veio do FC Cascavel-PR e com passagens Tombense-MG, Novorizontino, Cuiabá, Botafogo-SP e Athletico-PR.

É a 17ª contratação do CAV. Antes, tinha acertado com o lateral-direito Bruno Moura que foi campeão da Série A3, nesta temporada com o Linense.

ESTREIA

No A3, o Votuporanguense faz a sua estreia no dia 30 de janeiro, em Birigui, às 18h, no estádio Pedro Marin Berbel, contra o Bandeirante. Perante a sua torcida, o primeiro confronto será no dia 2 de fevereiro, em Votuporanga, às 15h, na Arena Plínio Marin, diante da Matonense.

