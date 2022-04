Votuporanguense busca reabilitação fora de casa contra o União Suzano

Técnico Rodrigo Cabral afirmou que a Pantera Alvinegra está ‘mentalmente preparada’ para o duelo deste sábado, às 15h, no Suzanão.

Finalizando a preparação para o duelo das 15h, deste sábado (9.abr), no Estádio Suzanão, em Suzano/SP, contra o União Suzano, o Clube Atlético Votuporanguense procura focar no objetivo que é a reabilitação na fase dos quadrangulares da Série A3 do Campeonato Paulista e evita distrações.

Após a derrota no último jogo, em partida polêmica em Ribeirão Preto/SP, o técnico Rodrigo Cabral evitou falar de arbitragem e preferiu focar no trabalho, salientando que o elenco está ‘bem preparado mentalmente’: “Interferiu [arbitragem] e muito, em relação ao rendimento, porque é uma situação que chama muito atenção que é quase que escandaloso e gera é uma desestabilidade. Acontece e não posso falar que isso resultou no placar, mas claro que dificulta. Mas, a equipe está bem preparada mentalmente. Esses momentos atrapalham, mas também tivemos oportunidades no jogo, mas acabamos tomando gols que definiram a partida”.

O comandante elogiou a logística do CAV que finalizou a preparação em Santana do Parnaíba/SP, já que ficaram sediados no Futebol Clube Ska Brasil – presidido pelo Edmílson, ex-volante e zagueiro da Seleção Brasileira, com passagens por diversos clubes do Brasil e do exterior: “Muito boa essa logística de jogar e após essa partida se deslocar para outro ambiente, com um descanso importante, eles estarem juntos é importante para a sequência do campeonato”, pontuou.

Para o duelo que vale a reabilitação da Pantera Alvinegra, Cabral não contará com o lateral-direito Bruno Moura, suspenso por cartões.

O técnico ainda destacou o aumento no nível de dificuldade nesta segunda fase: “Por conta da sequência do campeonato, está muito aberto e estamos muito preparados. Aconteceu a derrota, mas iniciamos bem, estamos preparados para o próximo jogo contra a equipe do Suzano fora de casa”, concluiu.

União Suzano vem de vitória

O União Suzano que não entrou em campo na estreia, em casa, após o jogo ter sido suspenso devido à falta de um médico na ambulância que prestaria atendimento no gramado; conseguiu ‘estrear’ contra o São José, na segunda rodada e venceu por 2 a 0, em São José dos Campos/SP.

Outra novidade para adversário do CAV é a liberação do público no Suzanão. Isso porque no último dia 22 de março, o local foi proibido de receber partidas organizadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol) que alegou falta de segurança e pediu providências no setor de visitante. A Prefeitura de Suzano, responsável pelo local, realizou obras de adequação, o que viabilizou a liberação do Suzanão, conforme portaria publicada pela FPF na tarde da última quinta-feira (7).

Diário de Votuporanga