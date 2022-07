Votuporanguense anuncia saída do executivo de futebol Diego Cope

No CAV desde janeiro de 2021, Cope irá trabalhar no futebol catarinense, no Marcílio Dias.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou, na tarde desta terça-feira (12.jul), que Diego Cope não é mais o diretor executivo de futebol. Diego, que estava no CAV deste janeiro de 2021, solicitou ao presidente do clube, Edilberto Fiorentino – Caskinha, o seu desligamento junto à diretoria.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube: “Após receber uma proposta de trabalho interessante, Diego resolveu encarar um novo desafio em sua carreira.”

O novo desafio de Cope será no futebol catarinense, já que, segundo apurado, deve ser anunciado em breve no Marcílio Dias, de Itajaí/SC.

A Pantera Alvinegra salientou em nota que: “agradece o profissional por todos os serviços prestados junto à diretoria nas campanhas que levaram o CAV às semifinais do Campeonato Paulista da Série A3 em 2021 e 2022 e a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Desejamos sucesso nos próximos desafios.”

Ainda segundo o comunicado, o CAV trabalha para buscar um novo nome para o cargo de diretor executivo de futebol, assim como um novo treinador, já que o cargo está vago desde a saída de Rodrigo Cabral após a Copinha.

Diário de Votuporanga