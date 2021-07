Votuporanguense anuncia o técnico Thiago Oliveira

Comandante assume a vaga de Rogério Corrêa, que deixou o CAV rumo ao sub-20 do Atlético-GO.

Thiago Oliveira é o novo técnico do Clube Atlético Votuporanguense. Ele substitui Rogério Corrêa, que deixou o CAV para assumir a equipe sub-20 do Atlético-GO.

Aos 40 anos, Thiago Oliveira estava no Sertãozinho, quando foi contratado para tentar evitar o rebaixamento para a Série A3 do Campeonato Paulista. Em 11 jogos, porém, venceu apenas uma vez e acabou não evitando a queda do time para a terceira divisão estadual.

Thiago Oliveira começou a carreira de técnico em 2014, passando por Taboão da Serra, Batatais, Caldense, Patrocinense-MG e Penapolense.

O Votuporanguense tem pela frente na temporada a Copa Paulista. A estreia do CAV na competição acontece no dia 14 de setembro, diante do Comercial, às 15h, em Ribeirão Preto. O primeiro jogo em casa será no dia 21 de setembro, contra o Velo Clube.

* Diário de Votuporanga