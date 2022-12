Votuporanguense anuncia o retorno do preparador de goleiros Fábio Lima

O Clube Atlético Votuporanguense está fechando o seu quadro da Comissão Técnica que irá auxiliar o treinador Rodrigo Cabral para a temporada 2023 quando disputará a série A3 do Campeonato Paulista.

Nesta terça-feira, 13, o presidente do CAV, o empresário Edilberto Fiorentino, o Caskinha divulgou através das redes sociais do clube o retorno de um velho conhecido da torcida alvinegra. Para o posto de preparador de goleiros do clube, retorna a Pantera Negra, o votuporanguense Fábio Lima, popularmente conhecido como “Negão” – ex-goleiro profissional e que já esteve no cargo em campeonatos anteriores.

Essa é a segunda passagem de Fábio pelo Votuporanguense, a outra foi em 2012 a 2018. Nesse período, Fábio Negão foi campeão da Segunda Divisão Paulista (2012), com acesso à série A3 e Vice-Campeão Paulista da A3, com acesso à Série A2 (2015) pela Votuporanguense. Natural de São Paulo, Fábio reside em Votuporanga há mais de 30 anos.

Fábio Lima foi goleiro profissional por mais de 14 anos e passou por grandes clubes como o Santos, Bragantino, Mogi Mirim, entre outros.