Votuporanga sedia 1º Torneio Regional de Natação neste sábado

Competição realizada pela Federação Aquática Paulista, no Complexo Parque Aquático Esportivo Savério Maranho, deve reunir atletas do Pré Mirim à Sênior.

As águas do Complexo Parque Aquático Esportivo Savério Maranho, na zona norte de Votuporanga/SP, recebem, a partir das 8h, neste sábado (19.mar), cerca de 187 atletas no 1º Torneio Regional Pré Mirim à Sênior de Natação.

A competição realizada pela Federação Aquática Paulista reunirá atletas do interior de diversos municípios do Estado, inclusive, do Centro de Formação/Avonat (Associação Votuporanguense de Natação) que tem se solidificado nacionalmente como referência no esporte. O evento é aberto ao público.

Diário de Votuporanga