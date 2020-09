Sendo assim, a Prefeitura reforça que ficam permitidas as atividades comerciais e de serviços no período das 6h às 22h, por oito horas, sem esse limite para as atividades essenciais.

– bares, restaurantes e similares podem permitir consumo no local atendendo às seguintes exigências: atendimento presencial após às 6h e até às 22h, não ultrapassando a quantidade de 8 horas/dia; capacidade limitada a 40%; somente ao ar livre ou em áreas arejadas; e adoção dos protocolos sanitários.

– salões de beleza e barbearias devem atender com capacidade de até 40% do limite, com horário de até 8 horas/dia e adoção dos protocolos sanitários.

– academias de esporte devem atender com capacidade de até 30% do limite, com horário de até 8 horas/dia, agendamento prévio com hora marcada, permissão apenas para aulas e práticas individuais e adoção dos protocolos sanitários.